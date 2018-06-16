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Источник Правда.Ру

В Якутии произведут суперцемент

Экономика

Единственный в Якутии цементный завод открыл третью технологическую линию в ста километрах от столицы Республики. Новая печь длиной в 127 метров позволит поднять объёмы производства практически в полтора раза — до почти полумиллиона тонн цемента в год.

В Якутии произведут суперцемент. 388223.jpeg

На сегодняшний день завершается настройка оборудования, но специалисты уже могут судить о качестве продукции, которая будет выпускаться на новой линии.

Управляющий директор АО ПО "Якутцемент" Алиш Мамедов рассказал, что благодаря новому оборудованию удается получать  очень тонко молотый цемент, соответственно, его качество будет чрезвычайно высоко, что скоро смогут в своей работе проверить строители. Мамедов рассказал, что сотрудники лаборатории уже в первую ночь функционирования линии написали ему: " "Шеф, это что-то новое - суперцемент! Минимум марки шестьсот!".

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Темы завод цемент Якутия производство
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