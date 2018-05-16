Что будет дальше: прогноз о санкциях Запада против России

Невелика вероятность, что западные санкции в отношении России будут развиваться по сценарию Ирана. Об этом в интервью агентству Блумберг заявил управляющий директор отдела Международное рейтинговое агентство Moody's по суверенным рискам Ив Лемей.



Россия, ВТО, санкции — вычеркните лишнее

Объясняя позицию, он пояснил, что важным элементом для рейтинговых решений является способность экономики адаптироваться и выдерживать дополнительные санкции.

"Ключевым кредитным риском для суверенного рейтинга России все еще остается геополитический фактор и трудность прогнозирования того, как эта ситуация будет развиваться с течением времени", — добавил Лемей.

Ранее "Правда.Ру" писала, что международное рейтинговое агентство Moody's сообщило в своем докладе, что банковская система России способна справиться с негативными последствиями западных санкций за счет накопленных резервов.

Напомним, Россия находится под санкциями Запада с 2014 года, после "Крымской весны". Последние санкции были введены США 6 апреля в ответ на "разнообразную злонамеренную деятельность РФ". В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.

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