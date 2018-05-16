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Источник Правда.Ру

Миллиардеры взбунтовались против ответственности за исполнение санкций

Экономика

Российские бизнесмены раскритиковали законопроект "О внесении изменения в Уголовный кодекс РФ". Он устанавливает уголовную ответственность за исполнение иностранных санкций.


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"Члены бюро правления пришли к выводу о категорической недопустимости принятия данного законопроекта", — гласит заявление Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По их мнению, меры, предусмотренные законопроектом, являются чрезмерными, так как уголовное законодательство не должно предусматривать санкции в отношении лиц, для которых исполнение решения иностранного государства является обязательным.

"Понуждение российских хозяйствующих субъектов, в том числе госкомпаний и компаний с госучастием, к совершению хозяйствующих действий, противоречащих введенным США и иными иностранными государствами санкциям, может привести к распространению на такие субъекты вторичных санкций, ограничению их возможности работать на глобальном рынке и еще большему негативному влиянию на российскую экономику", — заявил РСПП.

В союзе также считают, что введение уголовной ответственности недопустимо, поскольку распространяется и на предпринимателей, которые добросовестно раскрывают информацию о своей деятельности и взаимоотношениях с партнерами.

"Введение уголовной ответственности за передачу сведений, которые могли привести к введению мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, является необоснованным и чрезмерным, а также создает неопределенность для российских граждан из-за риска уголовной ответственности за передачу сведений, которые даже не обязательно привели к введению мер ограничительного характера", — отмечается в заявлении.

По мнению крупного бизнеса, законопроект в целом создает риски необоснованного уголовного преследования граждан России и иностранных граждан, ограничения взаимодействия с иностранными инвесторами, снижения заинтересованности в инвестициях в Россию у иностранных компаний и ухудшения делового климата.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что спикер ГД Вячеслав Володин выступил с предложением запретить исполнение санкций США на территории России и привлекать за это к уголовной ответственности.

Володин встречался с представителями деловых и экспертных кругов при обсуждении законопроекта об ответных мерах на санкционную политику США в отношении России, где и высказался за запрет. Володин пояснил, что "правильно было бы ввести меры ответственности в отношении тех, кто будет в своей деятельности на территории России руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств".

Кроме того, "Правда.Ру" писала о заявлении министра финансов США Стивена Мнучина, в котором говорится, что последние антироссийские санкции достигли желаемого Вашингтоном эффекта. В этом уверена администрация Дональда Трампа.

Заявление прозвучало в эфире телеканала Fox News. "Эти санкции являются очень, очень важными инструментами, очевидно, что это очень мощные инструменты", — сказал Мнучин. Министр добавил, что санкции, введенные Вашингтоном против России в начале апреля, "имели необходимый эффект".

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Темы США бизнес санции Россия уголовная ответственность
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