Такие санкции: Россия снова помогла США деньгами

Россия на 2,3 миллиарда долларов увеличила вложения в американские казначейские облигации. В марте 2018 года это произошло впервые за четыре месяца, свидетельствуют данные американского министерства финансов.



Чем грозит миру доллар?

Инвестиции достигли 96,1 миллиардов. В феврале вложения снизились на 3,1 миллиарда, в январе — на 5,3 миллиарда, а в декабре — на 3,5 миллиарда долларов.

Основным кредитором США остается Китай. Его вложения в американский долг достигает почти 1,2 триллиона долларов. В тройку "спонсоров" также входят Япония и Ирландия с 1,05 триллиона и 317 миллиардов соответственно. Москва на 16 месте.

Отметим, что в марте 2018 года иностранные государства владели ценными бумагами США на 6,3 триллиона долларов.

Напомним, что президент России Владимир Путин 8 мая заявил, что необходимо "отвязать" российскую экономику от доллара, так как монополия доллара ненадежна и опасна.

"Мы вели себя наивно раньше, а теперь мы видим, что правила ВТО [Всемирной торговой организации] сплошь и рядом нарушаются, ограничения идут по политическим соображениям, которые называют санкциями. Причем вводятся все новые и новые, чтобы обеспечить себе любимым конкурентные преимущества", — заявил президент в ходе пленарного заседания Госдумы.

Читайте также:

Российская валюта подчинена доллару