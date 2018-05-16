Такие санкции: Россия снова помогла США деньгами

Россия на 2,3 миллиарда долларов увеличила вложения в американские казначейские облигации. В марте 2018 года это произошло впервые за четыре месяца, свидетельствуют данные американского министерства финансов.
Инвестиции достигли 96,1 миллиардов. В феврале вложения снизились на 3,1 миллиарда, в январе — на 5,3 миллиарда, а в декабре — на 3,5 миллиарда долларов.
Основным кредитором США остается Китай. Его вложения в американский долг достигает почти 1,2 триллиона долларов. В тройку "спонсоров" также входят Япония и Ирландия с 1,05 триллиона и 317 миллиардов соответственно. Москва на 16 месте.
Отметим, что в марте 2018 года иностранные государства владели ценными бумагами США на 6,3 триллиона долларов.
Напомним, что президент России Владимир Путин 8 мая заявил, что необходимо "отвязать" российскую экономику от доллара, так как монополия доллара ненадежна и опасна.
"Мы вели себя наивно раньше, а теперь мы видим, что правила ВТО [Всемирной торговой организации] сплошь и рядом нарушаются, ограничения идут по политическим соображениям, которые называют санкциями. Причем вводятся все новые и новые, чтобы обеспечить себе любимым конкурентные преимущества", — заявил президент в ходе пленарного заседания Госдумы.
Читайте также:
Российская валюта подчинена доллару
Президентов России и США объединяет любовь к высококлассным лимузинам.
Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.
Первый авианосец китайского производства покинул порт базирования. Он отправился в тестовое плавание в 07:00 по местному времени (02:00 мск).
Дела о бесчисленных пытках в США снова выйдут в свет, как только Джина Хаспел, глава Центрального разведывательного управления, выступит на слушаниях в сенате.