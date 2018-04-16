В России временно рухнул ГЛОНАСС

Работа российской глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) была прервана небольшим сбоем.

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Как сообщается на сайте Российской системы дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ), доставка информации потребителям по спутниковым каналам была приостановлена из-за неполадок с электричеством.

Отмечается, что в связи с неполадками электропитания на пункте размещения КЗиК временно приостановлена доставка информации СДКМ по спутниковым каналам.

По данным Life.ru, в настоящее время в российской орбитальной группировке ГЛОНАСС 25 спутников, из которых 23 используются по назначению, один находится на испытании, а один - на техобслуживании.

Напомним, система коррекции используется для корректировки ГЛОНАСС и увеличивает точность данных.

Правительство РФ предлагает решить вопрос соблюдения водителями правил дорожного движения кардинальными методами - с 2020 года во все новые автомобили будут встраиваться "черные ящики", которые будут фиксировать, сохранять и передавать параметры движения транспортных средств по сигналам глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

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