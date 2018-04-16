Обвал рубля и санкции США стали неожиданными для Центробанка

Ослабление рубля на прошлой неделе было неожиданным для российского Центробанка — равно как и санкции США. Об этом в понедельник заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев.

При этом, по его словам, никакого шока от произошедшего не было. "Неожиданным было на столько, на сколько, собственно, наступившие события были неожиданными, шоковым — нет", — сказал Дмитриев в кулуарах международного банковского форума.

Ранее в руководстве российского Центробанка заявили, что неясность новых санкций США в отношении России является в текущий момент главным риском.

Как пояснил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов, "самый главный момент текущего дня — что не всем понятно, как все-таки интерпретировать юридически все эти вещи". "И какие последствия будут они иметь. Пока есть неясность — это, наверное, главный риск", — подчеркнул он.

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