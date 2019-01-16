Кудрин призвал улучшать отношения с другими странами - иначе не будет роста экономики

16 января глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин высказал мнение, что России необходимо укреплять партнерские отношения с другими странами, чтобы ускорить темпы роста российской экономики. В ином случае, России не удастся нарастить среднемировых темпов роста экономики, - считает Кудрин.
"Ситуация, которая сложилась на внутреннем экономическом рынке России не позволяет нам выйти на 3,5% показатель роста экономики. Поэтому сейчас необходимо укреплять отношения с другими странами, сотрудничество с которыми принесет нам выгоду", - рассказал Кудрин в кулуарах Гайдаровского форума.
"Чтобы взаимодействовать с международными рынками, поставлять туда российскую продукцию, получать оттуда новейшие технологии и получать прибыль, нам необходимо выстраивать более тесное партнерство с другими странами. Главное - понять, что без этого роста экономики не будет", - пояснил Алексей Кудрин.
Напомним, Гайдаровский форум проходит в российской столице с 15 по 17 января.
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