Силуанов: россиян ждет налоговая амнистия

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что российские власти простят россиянам долги на сумму в 183,8 миллиарда рублей.

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Таким образом, налоговая амнистия затронет физических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП).

Силуанов отметил, что в настоящее время на списание просроченных налогов претендуют 20 миллионов россиян. Ориентировочный совокупный объем задолженности Минфин оценивает в 41 миллиард рублей.

Сообщается, что ИП спишут задолженности по страховым взносам. На эти льготы претендуют около 700 тысяч бизнесменов, а совокупная сумма списания оценивается в 127 миллиардов рублей.

Напомним, закон о налоговой амнистии для ИП и физических лиц был подписан президентом России 29 декабря 2017 года. По словам президента России Владимира Путина, некоторые налоги ложатся "тяжелым бременем на граждан и на бизнес", и такая ситуация не отвечает интересам государства.

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