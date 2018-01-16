Объявлена розничная стоимость автомобиля проекта "Кортеж"

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в рамках Гайдаровского форума заявил, что стоимость автомобиля проекта "Кортеж" будет составлять 6-7 миллионов рублей.

По его словам, "мы ставили перед собой задачу как индикатор (стоимости) - это премиальные автомобили минус 15%. Такая целевая задача. Мы ориентируемся по стоимости на S-класс (Mercedes), либо "семерка" BMW с мотором V12 минус 15%".

Сообщается, что проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей - лимузин, седан и минивэн - на единой модульной платформе для первых лиц государства. Ответственным исполнителем проекта является ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ".

Стоит добавить, что производственным партнером проекта выступает компания Sollers Вадима Швецова. Инвестиции бюджета в проект составляют 12,4 млрд руб.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что реализация проекта создания лимузина для президента, а также большого внедорожника для высоких чиновников вышла на финишную прямую.

Конечно, сама разработка новых машин так и остается секретной, а информацию о них по крупицам приходится собирать из самых разных источников. Однако уже стали доступны и опубликованы официальные патентные изображения машин.

В основе всех автомобилей будет лежать модульная платформа, позволяющая делать на общей основе самые разные машины. Сейчас это норма, все крупные автопроизводители пришли к такой технологии. В итоге должно появиться целое семейство машин: большой 6-метровый лимузин, седан бизнес-класса, внедорожник и даже автобус сопровождения.

Известно, что для этих машин разработан собственный двигатель V12 объемом 6,6 литра с технологией непосредственного впрыска. Он развивает мощность 856 л. с. Мотор собственный, разработки автомобильного и автомоторного института НАМИ, с алюминиевым блоком. Его уже показывали на прошлогоднем московском автосалоне. По его подобию возможно создание моторов меньшего объема: V8 и V6.

Как говорят, первые 200 автомобилей проекта "Кортеж" будут собраны на площадке НАМИ. А потом производство может быть перенесено на предприятия компании Sollers (ей принадлежит УАЗ).