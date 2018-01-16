Росздравнадзор: цены на важнейшие лекарства упали на 1,8%

Cпециалисты Росздравнадзора заявили, что цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты по итогам 2017 года упали на 1,8%.

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По данным экспертов, падение цен отмечено впервые за последние пять лет. В минздраве отметили, что этому факту способствовала государственная политика регулирования цен на жизненно важные лекарства.

Сообщается, что на 2,1% подешевели недорогие препараты из ценовой категории до 50 рублей. В сегменте лекарств по цене от 50 до 500 рублей снижение составило чуть менее двух процентов.

Стоит добавить, что в 2018 году список препаратов увеличивается на 60 лекарств и 8 лекарственных форм для препаратов, уже имеющихся в списке. Для льготников добавлено еще 25 лекарств и две новые лекарственные формы.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что конкурс Минобрнауки по разработке новейшего лекарства для лечения сахарного диабета выиграли ученые Уральского Федерального университета. В настоящее время заключается госконтракт на проведение доклинических исследований.