В России могут изменить налоговую систему: что это даст обычным людям

Российское правительство готовит предложения по изменениям налоговой системы, куда входит введение льгот для людей с низким доходом.

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Как рассказал министр финансов Антон Силуанов, это делается для того, "чтобы не было такого, когда люди с большим достатком пользуются преференциальными режимами в условиях, когда люди с небольшими доходами не получают доступа к тем или иным льготам".

По его словам, будущие изменения не приведут к увеличению налоговой нагрузки на бизнес. Со своей стороны, вице-премьер Ольга Голодец пояснила, чтол более обеспеченные люди могут получить компенсации за добровольное медицинское страхование и ряд других налогов. Тем самым их налоговая нагрузка снижается.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что руководство минфина выступило с заявлением, что средств на реализацию идеи продовольственной помощи населению в проекте бюджета РФ на 2018-2020 годы не предусмотрено.

Об этом заявила директор департамента бюджетной политики Минфина РФ Светлана Гашкина на совещании по продпомощи в Совете Федерации.

По ее словам, "из Минпромторга пока не поступали предложения. Уже поздно на этот бюджетный цикл. Поэтому, конечно же, в бюджете федеральном на данном направлении, именно в части логистики, в части того, что будут у нас разрабатываться какие-то специальные карты платежной системы "Мир", там будет начисляться сумма баллов - пока все эти ассигнования не заложены в бюджете".

Сообщалось, что в рамках программы продовольственной помощи малоимущие россияне могут получить около 10 тысяч рублей в год. Напомним, почти 19 миллионов малообеспеченных граждан России программа продовольственной помощи охватывала в 2017 году.