НДФЛ пока не станут повышать до 15%

Минфин заявил о том, что вопрос о повышении НДФЛ до 15% не обсуждался в ведомстве. Так заявил замминистра Илья Трунин, сообщает "Газета.Ру".

Поводом стало сообщение в СМИ об увеличении расходов бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру после президентских выборов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что эксперты ЦСР предлагают к 2024 году увеличить расходы на образование — на 0,8% ВВП, на здравоохранение — на 0,7% и на инфраструктуру — на 0,8% по сравнению с 2017 годом. При этом сокращать расходы на оборону по сравнению с действующим бюджетом не предлагается.

Сообщается, что это делается это по просьбе президента, но официального поручения не было. Такое решение поддерживают помощник президента Андрей Белоусов, а также председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, а также председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

Для достижения этой цели может быть использовано сокращение государственных расходов, повышение налогов и смягчение бюджетной политики. В частности, предлагается увеличить НДФЛ до 15%, а также рассматривается повышение пенсионного возраста.

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