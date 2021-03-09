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Росстат зафиксировал убытки в пяти отраслях экономики

Экономика » Прогнозы и статистика

В 2020 году убытки понесли пять отраслей экономики, включая добычу угля, производство и распределение газообразного топлива, пара и горячей воды, а также железнодорожные перевозки и гостиницы. В то же время доналоговая прибыль в сельском хозяйстве подскочила на 86%, в строительстве — на 53,1%, в розничной торговле — на 34,4%

Росстат зафиксировал убытки в пяти отраслях экономики

В целом доналоговая прибыль российских предприятий в прошлом году снизилась на 23,5%, до 12,4 трлн рублей, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстата). Стоит отметить, что в них отсутствуют сведения о прибыли малого и среднего бизнеса, государственных и финансовых организаций.

Примечательно, что существенный рост сельского хозяйства обеспечили растениеводство и животноводство, увеличившиеся в 2,7 раза. Доналоговая прибыль в рыболовстве сократилась на 15,7%. Прибыль в добыче полезных ископаемых снизилась на 31,4%, в обрабатывающих отраслях — на 16,5%.

Доля прибыльных компаний в 2020 году снизилась до 70,6% с 73,5% в 2019 году. Прибыль 40,5 тысячи организаций упала на 4,3%, до 17,8 трлн рублей, убыток 16,9 тысячи организаций вырос в 2,3 раза, до 5,3 трлн рублей.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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