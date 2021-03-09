Доля должников с финансовыми трудностями подскочила до 75%

В 2020 году доля заёмщиков, переставшая платить по кредитам из-за финансовых трудностей, увеличилась до 75% с 50% годом ранее. В целом кредитные обязательства есть у 60% экономически активных россиян, каждый 12-й экономически активный гражданин имеет просроченную задолженность.

60% из общего числа должников, испытывающих финансовые трудности, отмечают снижение дохода, 40% - потерю работы и отсутствие дохода, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные "Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств". При этом на контакт отказываются идти только 20% должников, остальные - готовы искать выход из ситуации.

Ещё 6% должников готовы платить только по решению суда, рассчитывая, что тот встанет на его сторону. 5% должников не погашают долги, планируя признать себя банкротом.

Около 4% должников неверно понимают условия кредитных каникул, считая, что подтверждать снижение дохода не требуется. 3% не платят без объяснения причин, 2% - придумывают оригинальные оправдания. На коронавирус ссылается не более 1% должников.

В целом коллекторы считают, что в 2020 году россияне стали более ответственными, финансово грамотными, но из-за кризиса оказались в более сложном положении.