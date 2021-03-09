Россияне вывели из банков более $28 млрд

За прошлый год российские граждане сняли со счетов в банках более $28 млрд, что на 21% больше, чем за 2019 год. Это связано с нестабильностью, низкими ставками по вкладам и наступлением чёрного дня, ради которого люди хранили доллары и евро.

Активнее всего россияне забирали валюту из банков в марте и декабре - $4 млрд и $3 млрд соответственно, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Центробанка РФ.

Крупнейшие банки страны подтвердили увеличение спроса на снятие иностранной валюты. Так, в АО Банк "ДОМ.РФ" рост составил 65% в рублёвом эквиваленте и 45% в номинальном. Повышение спроса на валюту зафиксировали также в ПАО "Росбанк" и ООО "ХКФ Банк".

В марте повышенный спрос на валюту объясняется девальвацией рубля на фоне падения мировых цен на нефть и карантинными ограничениями, в условиях которых россияне предпочитали иметь сбережения под рукой. В декабре рост спроса на валюту обусловлен разгоном инфляции, который создаёт высокие ожидания по дальнейшему росту цен и снижает веру в стабильность курса национальной валюты.

Более того, эксперты не исключают продолжения тренда на снятие валюты с банковских счетов. Это связано как с ускорением инфляции и нестабильностью курса рубля, так и потребностью в наличной валюте на фоне возобновления деловых поездок и путешествий.