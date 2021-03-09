Счёт на триллионы: приставы посчитали долги россиян по кредитам

Новые данные по кредитной задолженности россиян поступили из ФССП (Федеральной службы судебных приставов). Общая сумма долга колеблется в районе 1,8 трлн. рублей.

Данные ФССП приводит ТАСС, они касаются кредитов, которые банки уже передали экспертам-приставам для взыскания в принудительном порядке. Средняя сумма долга "доросла" до 225 тыс. рублей, при этом на январь 2021 года в ФССП насчитали примерно 8 млн исполнительных производств. Если считать помесячно, то за тот же январь специалисты открыли примерно 555 тысяч новых исполнительных производств.

Интересно, что по банковским кредитам, которые банки вынуждены были отдавать в ФССП, граждане-"физики" (то есть физические лица) умудрились уже набрать в 3,5 раза больше денег, чем "юрики" и ИП. Суммарный долг юридических лиц составляет примерно 525 млрд рублей.