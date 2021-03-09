"Китайское турне" денег из ФНБ закончилось "провалом" на 3,5 млрд

О новых "успехах" в наращивании ФНБ отчитался Минфин России. Как оказалось, план по инвестированию денег фонда в китайский юань потерпел провал.

Отчёт, доступный всем желающим на сайте ведомства в разделе "Пресс-центр", позволяет оценить масштаб провала "китайского проекта". По итогам попытки "зайти" в китайскую валюту Минфин потерял примерно 3,5 млрд долларов, при этом общий убыток по ФНБ в целом составил 3,7 млрд.

"Провал" случился в феврале — именно тогда чиновники решили, что пора отойти чуть в сторону от надоевшей пары "евро — доллар" и дать шанс другими валютам. По итогам в структуру корзины ФНБ оказались "встроены" 15% юаня и 5% йены, а доллар и евро "ужались" суммарно на 20%.

Удивительно, но после почти 8 месяцев роста именно в феврале юань начал сдавать позиции. Февраль позволил китайской валюте "похудеть" примерно на 0,6%, по итогам первых дней марта падение составило ещё 0,4%. Йена также подешевела — на 1,9% за февраль.