О новых "успехах" в наращивании ФНБ отчитался Минфин России. Как оказалось, план по инвестированию денег фонда в китайский юань потерпел провал.
Отчёт, доступный всем желающим на сайте ведомства в разделе "Пресс-центр", позволяет оценить масштаб провала "китайского проекта". По итогам попытки "зайти" в китайскую валюту Минфин потерял примерно 3,5 млрд долларов, при этом общий убыток по ФНБ в целом составил 3,7 млрд.
"Провал" случился в феврале — именно тогда чиновники решили, что пора отойти чуть в сторону от надоевшей пары "евро — доллар" и дать шанс другими валютам. По итогам в структуру корзины ФНБ оказались "встроены" 15% юаня и 5% йены, а доллар и евро "ужались" суммарно на 20%.
Удивительно, но после почти 8 месяцев роста именно в феврале юань начал сдавать позиции. Февраль позволил китайской валюте "похудеть" примерно на 0,6%, по итогам первых дней марта падение составило ещё 0,4%. Йена также подешевела — на 1,9% за февраль.
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