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Колумбия распродала 61% своего золотого запаса

Экономика » Финансы » Банки

Золото является наиболее выгодным вложением и незаменимо в кризисной ситуации. 

Колумбия распродала 61% своего золотого запаса

Центральный Банк Республики Колумбия сообщил на этой неделе, что международные золотые резервы Колумбии сократились на 61 процент в течение 2020 года. 

Согласно отчету о финансовых отчетах центрального банка, объем казны уменьшился  с 2,2 триллиона песо до 865 миллиардов песо. Это, как пояснили в ведомстве, связано с продажами золота в период с 27 мая по 26 июня прошлого года, когда его цена была на подъеме.

В своем бюллетене Банк пояснил, что на момент продажи золото продавалось по цене 1727 долларов за унцию, что представляет собой значительное увеличение по сравнению с ценой в 1680 долларов за унцию, по которой оно торговалось ближе к концу февраля того же года.

Интересно отметить, что после этой продажи, стоимость драгоценного минерала продолжала расти, достигнув цены более 1945,72 доллара за унцию 27 июля 2020 года, а 6 августа того же года поднялась до 2063 доллара за унцию, превысив рекорд последнего десятилетия, который составлял 1921 доллара за унцию.  

Это доказывает, что золото, среди других ресурсов, является более безопасным вложением, чем, например, покупка акций на фондовом рынке, которые, действительно, пережили сильный обвал из-за Сovid-19.

Несмотря на указанную продажу, запасы золота в ЦБ Колумбии увеличились  на 17 процентов по сравнению с тем, что было зарегистрировано в 2019 году.

В этом смысле эмитент сообщил, что на конец 2020 года его резервы были оценены в 209,8 млрд долларов, что на 30,7 млрд больше, чем в 2019 году , когда резервы оценивались в 179,1 миллиарда долларов.

Доля золота в международных золото-валютных резервах ЦБ Колумбии была снижена с 1,40% до 0,45%.

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Автор: Любовь Степушова
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