Международные резервы России снижаются второй месяц подряд

За февраль 2021 года международные резервы РФ снизились на $4,4 млрд или на 0,8%. Отрицательная динамика наблюдается второй месяц подряд, свидетельствуют данные Центробанка.

На 1 марта 2021 года объём международных резервов составлял $586,3 млрд против $590,7 млрд на 1 февраля и $595,8 млрд на 1 января.

Отрицательный вклад в динамику резервов в феврале внесло монетарное золото, стоимость которого за месяц сократилась на $6,5 млрд или на 4,7%, до $130,3 млрд. Это связано со снижением мировых цен на золото.

Объём валютных резервов, наоборот, продемонстрировал рост после снижения в январе. Они выросли на $2,1 млрд или на 0,5%, до $456 млрд.

Причём во многом февральский прирост обеспечен наличной иностранной валютой, так как счёт в СДР незначительно снизился, а резервная позиция в Международном валютном фонде практически не изменилась. Объём наличной иностранной валюты увеличился на $2,3 млрд или на 0,5%, до $443,6 млрд.

Международными резервами России управляет Центробанк, вкладывая их в различные финансовые инструменты и золото.