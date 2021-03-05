Мантуров развенчал мифы о российской промышленности

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, выступая перед учениками школы "Летово", развенчал миф о том, что вся российская индустрия держится на технологиях СССР. В настоящее время создаются новые сложные продукты и целые отрасли, конкурирующие на глобальном рынке.
В частности, с нуля была создана фармацевтическая промышленность, поскольку во времена СССР лекарства производились в Югославии, Венгрии, Болгарии и ГДР. За последние 10 лет в фарму вложено более 200 млрд рублей, что позволяет производить внутри страны фактически все важнейшие препараты.
Также Мантуров развенчал миф об отставании России от развитых стран и использовании исключительно иностранного оборудования и ИТ. Иностранное ПО, действительно, преобладает на предприятиях, но с каждым годом использование российских решений растёт.
Глава Минпромторга рассказал и о результатах импортозамещения. За последние годы доля российского оборудования в пищевой промышленности увеличилась с 12% до 45%, в станкостроении — с 18% до 38%. При этом он подчеркнул, что импортозамещение не предполагает полный отказ от зарубежного. В импортозамещении участвуют, в том числе, иностранные компании, которые государство поддерживает, если они создают принципиально новые производства на территории РФ.
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