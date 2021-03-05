Сбербанк заработал в феврале рекордные 92,6 млрд рублей

Чистая прибыль ПАО "Сбербанк России" в феврале 2021 года составила 92,6 млрд рублей, что является рекордом для этого месяца. По сравнению с февралём 2020 года прибыль подскочила на 21%.

В результате с начала года прибыль увеличилась на 14,5%, до 179,3 млрд против 156,5 млрд рублей годом ранее, свидетельствует отчётность банка.

Чистый процентный доход банка за два месяца составил 246,2 млрд рублей, увеличившись на 13,8% в годовом выражении. Это связано с высокими темпами кредитования, увеличением вложений в ценные бумаги и снижением стоимости клиентских средств, включая более низкие нормы отчисления взносов в фонд страхования вкладов.

Чистый комиссионный доход вырос на 6,6%, до 77,1 млрд рублей. Основным драйвером остаются операции по банковским картам, доход по которым увеличился более чем на 15%.

Корпоративный кредитный портфель с начала года вырос на 0,5%, до 15,6 трлн рублей, розничный — на 1,9%, до 8,6 трлн рублей. Объём денежных средств населения на вкладах и счетах снизился на 2,1%, до 15,4 трлн рублей, объём средств юридических лиц — на 1,5%, до 7,8 трлн рублей.