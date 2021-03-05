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"Опора России" просит льготные кредиты на инвестиции

Экономика » Финансы

"Опора России" обратилась к Министерству экономического развития РФ с предложением запустить программу льготного кредитования по ставке не выше ключевой. По мнению организации, это будет способствовать переходу к инвестиционной модели роста экономики.

"Опора России" просит льготные кредиты на инвестиции

Действующие в настоящее время льготные программы кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ), по мнению главы "Опоры России" Александра Калинина, с этой задачей не справляются, сообщают "Известия".

Сегодня в России действует программа кредитования под 7% годовых (постановление правительства № 1764) и с 9 марта стартует так называемая программа "ФОТ 3.0", предназначенная для выплаты заработных плат. По словам Калинина, эти программы решают важные проблемы, но не выполняют задачу по перезапуску инвестиционного цикла.

Минэкономразвития пообещало рассмотреть предложение "Опоры России". Банки поддерживают инициативу бизнесменов. Льготное инвестиционное кредитование, по их мнению, поможет предпринимателям не выживать, а развиваться. По оценкам экспертов, для реализации программы потребуется 55-75 млрд рублей из бюджета.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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