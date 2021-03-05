Минсельхоз решил сдвинуть сроки поддержки перевозок подсолнечного масла

Министерство сельского хозяйства РФ предложило сдвинуть сроки субсидирования перевозок подсолнечного масла из-за роста цен на него. Как следует из проекта постановления, субсидии затронут только перевозки, осуществлённые после 1 августа 2021 года.

Действующее постановление правительства предусматривает субсидирование перевозок подсолнечного масла с 1 апреля текущего года. Подготовленный ведомством проект постановления переносит этот срок на 1 августа. Как говорится в пояснительной записке, "с учётом текущей ценовой ситуации на социально значимые продукты", сообщает РИА Новости.

Также проект постановления исключает для товаров под кодом 1512 ТН ВЭД ("масло подсолнечное, сырое, прочее" и "масло подсолнечное или сафлоровое и их фракции, прочее") возможность получения субсидии по перевозкам, которые состоятся с 15 апреля по 1 августа 2021 года. Аналогичные ограничения вводятся в отношении перевозки свежих, консервированных и варёных яиц.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ, с 16 по 24 февраля текущего года куриное мясо подорожало на 1,9%, куриные яйца — на 1,1%. Как пояснил Минсельхоз, рост цен на куриные продукты связан с увеличением стоимости корма, снижением производства на фоне птичьего гриппа и уменьшением поставок инкубационных яиц. Обоснованность повышения цен уже проверяет Федеральная антимонопольная служба.