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Минсельхоз решил сдвинуть сроки поддержки перевозок подсолнечного масла

Экономика » Аграрный сектор

Министерство сельского хозяйства РФ предложило сдвинуть сроки субсидирования перевозок подсолнечного масла из-за роста цен на него. Как следует из проекта постановления, субсидии затронут только перевозки, осуществлённые после 1 августа 2021 года.

Минсельхоз решил сдвинуть сроки поддержки перевозок подсолнечного масла

Действующее постановление правительства предусматривает субсидирование перевозок подсолнечного масла с 1 апреля текущего года. Подготовленный ведомством проект постановления переносит этот срок на 1 августа. Как говорится в пояснительной записке, "с учётом текущей ценовой ситуации на социально значимые продукты", сообщает РИА Новости.

Также проект постановления исключает для товаров под кодом 1512 ТН ВЭД ("масло подсолнечное, сырое, прочее" и "масло подсолнечное или сафлоровое и их фракции, прочее") возможность получения субсидии по перевозкам, которые состоятся с 15 апреля по 1 августа 2021 года. Аналогичные ограничения вводятся в отношении перевозки свежих, консервированных и варёных яиц.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ, с 16 по 24 февраля текущего года куриное мясо подорожало на 1,9%, куриные яйца — на 1,1%. Как пояснил Минсельхоз, рост цен на куриные продукты связан с увеличением стоимости корма, снижением производства на фоне птичьего гриппа и уменьшением поставок инкубационных яиц. Обоснованность повышения цен уже проверяет Федеральная антимонопольная служба.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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