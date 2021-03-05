Реальные доходы россиян вырастут на 2,3%

"Высшая школа экономики" прогнозирует рост реальных располагаемых доходов россиян в этом году на 2,3%, в следующем году — на 1,8%. В результате по итогам 2022 года уровень доходов россиян окажется выше 2019 года только на 0,5%.

Медленное восстановление реальных доходов, упавших в 2020 году на 3,5%, скорее всего, объясняется отрицательной динамикой, наблюдающейся с 2014 года, и зависимостью от бюджетных расходов.

Эксперты также прогнозируют российской экономике рост на 2,8% в текущем году и на 2,4% в следующем, но при условии среднегодовой цены на нефть в $51,9 за баррель и $54,7 за баррель соответственно.

Рост экономики будет сопровождаться скачком промышленного производства, которое вырастет на 3,1% после сокращения на 2,6% годом ранее. Розничный товарооборот не сможет восстановиться за год: в 2021 году он увеличится на 4% после проседания на 4,1% в 2020 году. Рост инвестиций в основной капитал составит 3,3%. В прошлом году они упали на 1,4%.

Ситуация с безработицей будет восстанавливаться постепенно. В 2021 году ожидается её снижение до 5,4%, в 2022 году — до 5%. В 2020 году уровень безработицы в России подскочил до 5,4% с 4,6% в 2019 году.