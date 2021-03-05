Срок рассмотрения заявок на льготные кредиты могут сократить до недели

Заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко предложила сократить срок рассмотрения заявок на льготные кредиты до недели. Она мотивировала это тем, что обычные кредиты выдаются за три-пять дней.

Костенко направила соответствующее обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщает "Парламентская газета". В нём она просит рассмотреть внесение соответствующих изменений в постановление правительства от 27.02.2021 № 279, которое регламентирует выдачу льготных кредитов для бизнеса.

Третий этап льготного кредитования бизнеса стартует 9 марта 2021 года. В рамках программы займы под 3% годовых получат те, чей бизнес пострадал от пандемии коронавируса и до сих пор не восстановился. Они смогут направить заёмные средства только на выплату заработной платы. Размер кредита будет рассчитываться как произведение минимального размера оплаты труда и число сотрудников. Максимальная сумма кредита - 500 млн рублей. Основным условием использования льготной ссуды является сохранение 90% персонала. На реализацию программы выделено 7,7 млрд рублей.