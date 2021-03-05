Доналоговая прибыль ПАО "Сбербанк России" от небанковского бизнеса составила 8,6 млрд рублей. Финансовый результат от экосистемы обнародован впервые.
Согласно отчётности Сбербанка по МСФО, выручка от небанковского бизнеса в 2020 году составила 71,4 млрд рублей, что в 2,7 раза больше, чем в 2019 году (26,4 млрд рублей), сообщает "РБК".
Наибольший вклад в выручку внесли b2b-сервисы (33,6 млрд рублей). Доход от электронной коммерции составил 12,6 млрд рублей. Остальные небанковские компании Сбербанка принесли 10,6 млрд рублей.
Совокупная выручка банка в 2020 году подросла на 2,2%, до 3,4 трлн рублей. Так что на небанковский бизнес пришлось всего 2% выручки, но Сбербанк собирается значительно увеличить показатели в ближайшие 10 лет. Согласно новой стратегии, к 2023 году доля небанковского бизнеса в чистом операционном доходе должна увеличиться до 5%, к 2030 году — до 20-30%.
Активы небанковского бизнеса Сбербанка в конце 2020 года оценивались в 136,6 млрд рублей (рост почти в 3,5 раза за год) при совокупном размере активов в 36 трлн рублей. По оценкам аналитиков, к концу 2021 года небанковские активы будут стоить 594 млрд рублей, по оптимистичному сценарию — 1,1 трлн рублей.
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