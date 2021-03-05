Сбербанк впервые раскрыл доходы от небанковского бизнеса

Доналоговая прибыль ПАО "Сбербанк России" от небанковского бизнеса составила 8,6 млрд рублей. Финансовый результат от экосистемы обнародован впервые.

Согласно отчётности Сбербанка по МСФО, выручка от небанковского бизнеса в 2020 году составила 71,4 млрд рублей, что в 2,7 раза больше, чем в 2019 году (26,4 млрд рублей), сообщает "РБК".

Наибольший вклад в выручку внесли b2b-сервисы (33,6 млрд рублей). Доход от электронной коммерции составил 12,6 млрд рублей. Остальные небанковские компании Сбербанка принесли 10,6 млрд рублей.

Совокупная выручка банка в 2020 году подросла на 2,2%, до 3,4 трлн рублей. Так что на небанковский бизнес пришлось всего 2% выручки, но Сбербанк собирается значительно увеличить показатели в ближайшие 10 лет. Согласно новой стратегии, к 2023 году доля небанковского бизнеса в чистом операционном доходе должна увеличиться до 5%, к 2030 году — до 20-30%.

Активы небанковского бизнеса Сбербанка в конце 2020 года оценивались в 136,6 млрд рублей (рост почти в 3,5 раза за год) при совокупном размере активов в 36 трлн рублей. По оценкам аналитиков, к концу 2021 года небанковские активы будут стоить 594 млрд рублей, по оптимистичному сценарию — 1,1 трлн рублей.