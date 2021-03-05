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Уралвагонзавод переходит с вагонов на платформы

Экономика » Производство » Металлургия

Уралвагонзавод решил перепрофилировать половину мощностей на производство фитинговых платформ для контейнеров. Это связано с ростом контейнерных перевозок в мире и перепроизводством полувагонов в РФ.

Уралвагонзавод переходит с вагонов на платформы

Об этом "РБК" рассказал советник генерального директора завода Борис Мягков.

Перепроизводство грузовых вагонов наблюдается в России с конца 2019 года. В настоящее время парк полувагонов составляет 526 тысяч штук, что является историческим максимумом. Через пять лет он может достичь 650 тысяч штук, даже если заводы сократят производство на 10-15 тысяч в год.

Переизбыток полувагонов уже возникал в 2015 году. Тогда правительство решило проблему, сократив максимальный срок службы полувагонов с 38 до 22 лет. В итоге было списано 215 тысяч вагонов. В настоящее время парк полувагонов достаточно новый, отметил Мягков, поэтому массовых списаний не будет до 2030 года.

Текущие мощности Уралвагонзавода позволяют производить в год 12,5 тысячи вагонов. Но продать можно "при любом рынке" только 6-8 тысяч из них. При этом производство платформ ограничивается "считанными единицами".

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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