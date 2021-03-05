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Россия впервые справилась с кризисом лучше мира в целом

Экономика » Прогнозы и статистика

Российская экономика сократилась в 2020 году на 3,1%, в то время как мировая — на 3,5%. Меньший спад зафиксирован впервые, говорится в бюллетене Высшей школы экономики.

Россия впервые справилась с кризисом лучше мира в целом

При этом эксперты ожидали от российской экономики худшей динамики. Справиться с кризисом удалось за счёт работающего в последние годы бюджетного правила, принятых правительством мер поддержки и политики инфляционного таргетирования.

Падение ВВП в 2020 году оказалось сильнее, чем в 2015 году (минус 2%), но заметно слабее, чем в 2009 году (минус 7,8%).

В материале отмечается, что негативный эффект от кризиса был больше. Ожидавшийся рост на 1,7% плюс падение на 3,1% в сумме дают ухудшение динамики на 4,7%. Без учёта государственных мер поддержки негативный эффект составлял бы 7-8%.

При этом фактический негативный эффект был результатом сжатия внешнего и внутреннего спроса. Если в 2015 году экономика сократилась на 2% при значительном росте экспорта, то в 2020 году экспорт упал на рекордные с 1996 года 5,1%, а конечное потребление — на 8,6%, отчасти из-за сокращения реальных располагаемых доходов на 3,5%.

В 2021 году эксперты Высшей школы экономики прогнозируют рост ВВП на 2,8%, в 2022 году — на 2,4%.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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