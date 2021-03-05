Минсельхоз объяснил, почему яйца стали "золотыми", а курица "взлетела"

Ни попытка "сдержать цены", повлияв на производителей, ни проверки ФАС, ни заявления о том, что "птицеводство в стране развивается очень динамично" не помогли остановить "ценовой локомотив", уверенно тянущий вверх цены на мясо кур и яйца.

По данным Росстата, только с начала года по категории "куры охлажденные и мороженые" рост составил 8,1%, яйца стали дороже на 3,3%. Общая инфляция (также с начала года) выросла до 5,6% — такого значения не фиксировали 5 лет, с 2016 года.

В Минсельхозе попробовали объяснить, что происходит с рынком. По мнению экспертов, доступному для СМИ,

"В настоящее время на российском рынке наблюдается определённый дисбаланс спроса и предложения".

Дисбаланс вызван, дополняют эксперты, двумя факторами: увеличением потребления и уменьшением производства. Также оказалось, что возникла проблема с поставками импортных яиц: во многих странах бушует птичий грипп.

Восстановление производства, резюмировали в Минсельхозе, будет к маю, а вслед за ним и стабилизируются цены.