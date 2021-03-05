"Аэрофлот" предложил сделать платной регистрацию в аэропорту

Эксперты уже высказались негативно об этой инициативе, указав на социальные риски и ущемление прав пассажиров, не имеющих возможности онлайн-регистрации.

Компания "Аэрофлот" предложила внести изменения в Федеральные авиационные правила (ФАП). Инициатива предусматривает исключение стоимости регистрации из цены билета и введение платной регистрации на стойке в аэропорту. Предполагается, что эта мера поможет авиаперевозчикам снизить цены на билеты примерно на 150-200 рублей, а также будет мотивировать пассажиров регистрироваться самостоятельно в онлайн-режиме. При этом в "Аэрофлоте" отметили, что для самой компании эта инициатива неактуальна, но важна для авиаперевозчиков-дискаунтеров.

Таким образом пассажирам хотят предоставить выбор — регистрироваться бесплатно онлайн или платить за регистрацию в аэропорту. Однако эксперты с таким мнением не соглашаются.

"Мы считаем, что не все пассажиры в силу определенных причин и знаний смогут зарегистрироваться на рейс онлайн. Речь о пассажирах с инвалидностью, организованных группах детей, пожилых пассажирах. Было бы неправильно брать с данных категорий граждан дополнительную плату за регистрацию в аэропорту", — отметил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Росавиация также отметила социально-негативные риски реализации этой идеи. Минтранс по данному вопросу никаких решений не принимал, сообщают "Известия".