МФО выдали малому и среднему бизнесу займы на 52 млрд рублей

Малый и средний бизнес в 2020 году получил от микрофинансовых организаций займы на 52 млрд рублей. Выдача займов росла ежеквартально в среднем на 27,6%.

В результате объём задолженности малого и среднего бизнеса (МСБ) перед микрофинансовыми организациями (МФО) увеличилась на 50,4%, говорится в докладе Центробанка РФ. При этом совокупный портфель микрозаймов, который также учитывает выданные гражданам кредиты, практически не изменился. Это связано с тем, что во II квартале 2020 года объём микрозаймов, выданных физическим лицам, упал практически в два раза и смог восстановиться только к сентябрю.

Во многом благодаря активной выдачи микрозаймов предприятиям МСБ доля просроченной задолженности снизилась до 6-6,5% с 8-9% на начало года.

Также стоит отметить, что в 2020 году ЦБ исключил из реестра МФО в два раза больше компаний по их собственному желанию, чем за нарушения. В итоге в конце года в реестре находились 1 385 организаций, включая 164 новые.

Количество жалоб на МФО в прошлом году снизилось на 13,8%, до 24,1 тысячи обращений. Самой распространённой остаётся жалоба, связанная с возвратом задолженности, но её доля в общем количестве упала с 48,7% до 30%.