ФАО прогнозирует снижение производства российской пшеницы на 7 млн тонн

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций предполагает, что в текущем году производство пшеницы в России может снизиться на 7 млн тонн. Об этом говорится в новой сводке предложения зерновых и спроса на них.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций (ФАО) ссылается на засушливые погодные условия в начале вегетационного периода. Обильные снегопады в январе лишь частично сгладили негативный эффект.

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ, урожай пшеницы в 2020 году составил 85,9 млн тонн.

Мировой сбор пшеницы в текущем году ожидается на уровне 780 млн тонн. ФАО считает, что основной прирост обеспечит Евросоюз, где площадь земель под пшеницей должна увеличиться на 5%. В итоге производство может вырасти на 9% и достичь 137 млн тонн.

Также ожидается повышение урожая в Великобритании, Индии и Пакистане. Если британский урожай пшеницы вырастет из-за расширения посевных площадей, то в Индии и Пакистане — за счёт господдержки и погодных условий. В Китае прогнозируется производство, близкое к среднестатистическому уровню.

США должны сохранить объём производства на уровне 50 млн тонн, несмотря на ухудшение погодных условий, благодаря увеличению посевной площади. В Канаде объём урожая яровой пшеницы незначительно снизится, до 34 млн тонн.