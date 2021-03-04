Сегодня правление Национального банка Украины решило повысить учётную ставку до 6,5% годовых из-за ускорения инфляции. В начале года темпы роста цен превысили целевой ориентир.
В январе текущего года годовая инфляция на Украине ускорилась до 6,1% при целевом диапазоне в 5% ± 1 процентный пункт. В феврале, по оценкам Нацбанка, инфляция продолжила ускоряться и превысила прогноз регулятора. Инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне.
Как считает Нацбанк, в первые месяцы 2021 года на инфляцию сильнее всего повлиял рост цен на продовольствие и топливо, что связано со снижением урожая и увеличением цен на мировых товарных рынках. Кроме того, на инфляцию продолжает влиять прошлогоднее ослабление национальной валюты.
Относительно быстрое восстановление мировой и украинской экономики будет оказывать инфляционное давление на протяжении всего года, прогнозирует регулятор. Повышение учётной ставки, а также новый урожай и исчерпание низкой базы прошлого года постепенно развернут инфляционную динамику. В конце года и I полугодии 2022 года ожидается возвращение инфляции в целевой ориентир.
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