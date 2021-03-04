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Сенат США отложил рассмотрение нового пакета поддержки

Экономика » Правила игры » Законодательство

Сенат США пока не начал рассматривать новый пакет мер поддержки экономики из-за изменений, которые требуют перерасчёта его стоимости. Оценку стоимости пакета должны представить Бюджетное управление Конгресса и Объединённый комитет по вопросам налогообложения.

Сенат США отложил рассмотрение нового пакета поддержки

Как сообщает US Today, сенаторы до сих пор ждут оценок.

Первоначально стоимость пакета поддержки, предложенного президентом Джо Байденом, оценивалась в $1,9 трлн.

Только споры между демократами и республиканцами завершились сужением числа американцев, которые смогут получить прямые выплаты в размере $1,4 тысячи. Если раньше на них могли претендовать граждане с доходом ниже $10 тысяч, то теперь — ниже $8 тысяч.

Также из проекта могут исключить положение об увеличении минимального размера оплаты труда до $15 в час. Размер надбавок к пособию по безработице сохранён на уровне $400 в неделю.

Ещё одной причиной задержки максимально быстрого принятия законопроекта о поддержке может стать требование сенатора-республиканца от штата Висконсин Рона Джонсона, который хочет полного чтения 700-страничного документа. Тем временем, срок выплат надбавок к пособиям по безработице истекает через десять дней.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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