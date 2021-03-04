Сенат США пока не начал рассматривать новый пакет мер поддержки экономики из-за изменений, которые требуют перерасчёта его стоимости. Оценку стоимости пакета должны представить Бюджетное управление Конгресса и Объединённый комитет по вопросам налогообложения.
Как сообщает US Today, сенаторы до сих пор ждут оценок.
Первоначально стоимость пакета поддержки, предложенного президентом Джо Байденом, оценивалась в $1,9 трлн.
Только споры между демократами и республиканцами завершились сужением числа американцев, которые смогут получить прямые выплаты в размере $1,4 тысячи. Если раньше на них могли претендовать граждане с доходом ниже $10 тысяч, то теперь — ниже $8 тысяч.
Также из проекта могут исключить положение об увеличении минимального размера оплаты труда до $15 в час. Размер надбавок к пособию по безработице сохранён на уровне $400 в неделю.
Ещё одной причиной задержки максимально быстрого принятия законопроекта о поддержке может стать требование сенатора-республиканца от штата Висконсин Рона Джонсона, который хочет полного чтения 700-страничного документа. Тем временем, срок выплат надбавок к пособиям по безработице истекает через десять дней.
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