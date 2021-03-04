Продажи легковых автомобилей в РФ подросли на 0,8%

В феврале 2021 года продажи новых легковых автомобилей в России подросли на 0,8%, до 120,1 тысячи машин, свидетельствуют данные комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. Лидером продаж стала Lada Granta.

Её доля составила 8,2%. Продано 9,8 тысячи автомобилей. Продажи выросли на 2,4%.

В тройку лидеров также вошли Kia Rio (8,8 тысячи автомобилей) и Lada Vesta (8,8 тысячи). Продажи автомобилей этих марок выросли на 5% и 8% соответственно.

При этом продажи Volkswagen Polo снизились на 2%, до 3,9 тысячи. Но этот автомобиль по общему количеству продаж остался в топ-10.

В январе 2021 года продажи автомобилей сократились на 4,2%, до 119,1 тысячи машин. За январь-февраль снижение составило 1,4% (215,3 тысячи машин).

По словам председателя комитета Томаса Штэрцеля, небольшой февральский рост продаж автомобилей — это признак продолжающейся стабилизации ситуации. Он считает, что март даст более точную картину о динамике рынка в текущем году.

В 2020 году продажи автомобилей упали на 9,1%.