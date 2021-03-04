Россия может сократить план госзаимствований на 500 млрд рублей

Правительство РФ обсуждает сокращение государственных заимствований в этом году на 500 млрд рублей. Не исключено, что план по госзаимствованиям будет уменьшен на 1 трлн рублей.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников, обсуждается сокращение плана госзаимствований с 3,7 трлн до 3,2 трлн рублей. Окончательное решение пока не принято.

Считается, что скачок цен на нефть более чем на 20% даст толчок российской экономике и дефицит бюджета снизится. Кроме того, у правительство осталось с прошлого года порядка 450 млрд рублей от того, что неэнергетические доходы оказались выше прогнозируемых. Их также можно использовать для покрытия ожидаемого дефицита бюджета.

По мнению аналитика российского подразделения нидерландского ING Bank Дмитрия Долгина, снижение годового плана госзаимствований на 14% будет позитивно для рынка.

К настоящему моменту Министерство финансов РФ разместило облигации федерального займа на 300 млрд рублей, включая данные с аукциона, проведённого днём ранее.