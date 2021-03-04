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Не спешите радоваться, если банк не списал деньги за покупку

Экономика » Финансы » Деньги

Иногда банк не сразу списывает деньги, когда вы расплачиваетесь картой, но это не значит, что он решил вам их подарить. Процесс оплаты товаров и услуг довольно сложный механизм, в котором изредка возникают сбои.

Не спешите радоваться, если банк не списал деньги за покупку

Сам процесс для банковской системы не новый и фактически мгновенный (занимает от 5 до 30 секунд), но время от времени происходят "ложные" списания, когда уведомления об операции приходят, а баланс счёта не меняется, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.

По его мнению, хорошим тоном считается, если клиент при наличии подтверждающих документов (кассовый и слип-чек), заметив, что деньги не списались со счёта, сообщит об этом в свой банк. Тем самым, он сможет проинформировать банк о появившемся в системе сбое. При этом банк не сможет обвинить его в мошенничестве и незаконном обогащении, поскольку данная ситуация является техническим сбоем, скорее всего, со стороны платёжной системы.

Ферапонтов подчеркнул, что не стоит радоваться "бесплатной" операции. Стоимость покупки всё равно спишется со счёта, но в ситуации сбоя это произойдёт после того, как банк, в котором обслуживается магазин, обратится к вашему банку.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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