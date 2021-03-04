Не спешите радоваться, если банк не списал деньги за покупку

Иногда банк не сразу списывает деньги, когда вы расплачиваетесь картой, но это не значит, что он решил вам их подарить. Процесс оплаты товаров и услуг довольно сложный механизм, в котором изредка возникают сбои.

Сам процесс для банковской системы не новый и фактически мгновенный (занимает от 5 до 30 секунд), но время от времени происходят "ложные" списания, когда уведомления об операции приходят, а баланс счёта не меняется, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.

По его мнению, хорошим тоном считается, если клиент при наличии подтверждающих документов (кассовый и слип-чек), заметив, что деньги не списались со счёта, сообщит об этом в свой банк. Тем самым, он сможет проинформировать банк о появившемся в системе сбое. При этом банк не сможет обвинить его в мошенничестве и незаконном обогащении, поскольку данная ситуация является техническим сбоем, скорее всего, со стороны платёжной системы.

Ферапонтов подчеркнул, что не стоит радоваться "бесплатной" операции. Стоимость покупки всё равно спишется со счёта, но в ситуации сбоя это произойдёт после того, как банк, в котором обслуживается магазин, обратится к вашему банку.