Минфин может купить в этом году $25 млрд для ФНБ

В 2021 году Министерство финансов РФ может приобрети порядка $25 млрд для Фонда национального благосостояния. Такой прогноз содержится в обзоре нидерландского ING Bank.

Ранее нидерландский банк прогнозировал покупку $10 млрд для Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Аналитики банка повысили свой прогноз по закупке валюты вместе с ожиданиями по ценам на нефть. Если ранее прогнозировалась средняя цена на нефть марки Urals на уровне $54 за баррель, то теперь - $63 за баррель.

Также ING Bank повысил прогноз профицита счёта текущих операций с $45 млрд до $70 млрд и, сохранив осторожный взгляд на российскую валюту, подтвердил прогноз по курсу доллара США на уровне 73 рублей за $1 к концу I квартала и на уровне 72 рублей за $1 к концу года.

Ранее Минфин сообщил, что в период с 5 марта по 6 апреля текущего года увеличит покупку валюты для ФНБ в 3,3 раза, до 148,1 млрд рублей. Ведомство приобретает валюту на дополнительные нефтегазовые доходы, появляющиеся, когда цены на нефть превышают планку отсечения по бюджетному правилу ($43,3 за баррель в 2021 году).