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Улов российских рыбаков снизился на 12,7%

Экономика » Аграрный сектор » Рыбное хозяйство

К 1 марта объём добычи рыбы снизился на 111,4 тысячи тонн, это на 12,7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Росрыболовства.

Улов российских рыбаков снизился на 12,7%

Ведомство подчёркивает, что темпы сокращения вылова замедлились. Так, к 14 февраля 2021 года отставание составляло 13,9%.

Улов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил 567,9 тысячи тонн, что на 16,7% меньше, чем в прошлом году. Снизился улов минтая и трески, но вырос улов сельди. В Северном бассейне улов сократился на 11,5%, до 76,3 тысячи тонн, в том числе трески и пикши.

Вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне упал на 38,1%, до 9,9 тысячи тонн, включая хамсу. Также снижение улова зафиксировано в конвенционных районах и открытой части Мирового океана — на 14,8%, до 24,8 тысячи тонн.

В то же время улов вырос в Западном, Волжско-Каспийском бассейнах, а также в зонах иностранных государств. Так, в Волжско-Каспийском бассейне вылов рыбы подскочил почти в 3,6 раза, до 12,3 тысячи тонн, в основном за счёт кильки. Рост улова в Западном бассейне составил 56,6% (23,1 тысячи тонн) за счёт увеличения добычи шпрот. При этом вылов балтийской сельди снизился. В зонах иностранных государств улов вырос на 2,2%, до 52,5 тысячи тонн.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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