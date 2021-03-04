В ЕАЭС сильнее всего подорожали сахар, картофель и подсолнечное масло

За год в Евразийском экономическом союзе сахар подорожал на 56,9%, картофель - на 33,5%, подсолнечное масло - на 29,5%. Об этом рассказала помощница главы Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

Цены на алкоголь выросли на 3,8%, на молоко - на 4%, на соль - на 4,2%.

За январь 2021 года потребительские цены в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) выросли на 0,7% (по сравнению с декабрём 2020 года). При этом в Армении серьёзно подорожал картофель (+12,2%) и свежие овощи в целом (+30,1%), но цена на рыбу снизилась на 0,1%. В Беларуси также повысились цены на картофель (+8,6%), но и на табачные изделия (+5,4%). В Казахстане цены на свежие овощи выросли на 7,8%, в РФ - на 7,9%. Цены на картофель в Кыргыстане подскочили почти в 1,5%, в России - на 7,1%. Яйца в Кыргыстане стали дороже на 11%, а в РФ цены на них снизились на 0,3%.

Также Малкина отметила, что не все страны ЕАЭС смогли в начале года выйти в плюс. Экономический рост зафиксирован только в Беларуси (+1,3%). Тем не менее, Евразийская экономическая комиссия прогнозирует восстановление экономической активности в дальнейшем во всех странах, за исключением Армении.