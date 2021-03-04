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Украина утвердила национальную экономическую стратегию до 2030 года

Экономика

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило национальную экономическую стратегию страны до 2030 года. По его словам, это первый такой фундаментальный документ за всю историю Украины.

Украина утвердила национальную экономическую стратегию до 2030 года

Национальная экономическая стратегия-2030 утверждена на заседании правительства, но при условии доработки.

Как считает Шмыгаль, стратегия должна привести Украину "к клубу развитых и успешных государств". Она разработана с привлечением экспертов, учёных, чиновников и народных депутатов. Стратегию создавали при участии 20 аналитических центров, 30 бизнес-ассоциаций, 40 органов исполнительной власти — всего более 500 участников.

Документ определяет стратегические шаги для развития всех отраслей экономики, включая промышленность, агросектор, добычу полезных ископаемых, транспорт, энергетический сегмент и сферу услуг. Стратегия также учитывает диджитализацию, "зелёный" курс и развитие предпринимательства и регионов.

Премьер поблагодарил всех за помощь в разработке стратегии и выразил надежду, что все ветви власти будут активно реализовывать её.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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