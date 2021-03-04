Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило национальную экономическую стратегию страны до 2030 года. По его словам, это первый такой фундаментальный документ за всю историю Украины.
Национальная экономическая стратегия-2030 утверждена на заседании правительства, но при условии доработки.
Как считает Шмыгаль, стратегия должна привести Украину "к клубу развитых и успешных государств". Она разработана с привлечением экспертов, учёных, чиновников и народных депутатов. Стратегию создавали при участии 20 аналитических центров, 30 бизнес-ассоциаций, 40 органов исполнительной власти — всего более 500 участников.
Документ определяет стратегические шаги для развития всех отраслей экономики, включая промышленность, агросектор, добычу полезных ископаемых, транспорт, энергетический сегмент и сферу услуг. Стратегия также учитывает диджитализацию, "зелёный" курс и развитие предпринимательства и регионов.
Премьер поблагодарил всех за помощь в разработке стратегии и выразил надежду, что все ветви власти будут активно реализовывать её.
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