Украина утвердила национальную экономическую стратегию до 2030 года

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило национальную экономическую стратегию страны до 2030 года. По его словам, это первый такой фундаментальный документ за всю историю Украины.

Национальная экономическая стратегия-2030 утверждена на заседании правительства, но при условии доработки.

Как считает Шмыгаль, стратегия должна привести Украину "к клубу развитых и успешных государств". Она разработана с привлечением экспертов, учёных, чиновников и народных депутатов. Стратегию создавали при участии 20 аналитических центров, 30 бизнес-ассоциаций, 40 органов исполнительной власти — всего более 500 участников.

Документ определяет стратегические шаги для развития всех отраслей экономики, включая промышленность, агросектор, добычу полезных ископаемых, транспорт, энергетический сегмент и сферу услуг. Стратегия также учитывает диджитализацию, "зелёный" курс и развитие предпринимательства и регионов.

Премьер поблагодарил всех за помощь в разработке стратегии и выразил надежду, что все ветви власти будут активно реализовывать её.