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В Минсельхозе разъяснили, куда "утекает" российское масло

Экономика

Интересные данные стали доступны благодаря ФГБУ "Центр Агроаналитики". Эксперты подведомственной Минсельхозу РФ структуры предоставили данные по странам, которые активнее всего скупают российское масло.

В Минсельхозе разъяснили, куда "утекает" российское масло

Документ под названием "Ежемесячный обзор рынка масличных за февраль" доступен всем желающим — и в нём можно найти немало любопытных подробностей. Например, рекордсменами по закупкам подсолнечного масла из РФ стали (данные с 1 сентября по 7 февраля 2020/21):

  • Турция (рост закупок на 10,5%, до 235,5 тыс. тонн);
  • Китай (рост закупок на 9,2%, до 231,6 тыс. тонн).

На третьем месте расположилась Индия, которая, несмотря на снижение закупок на 61,4%, сумела набрать 92,8 тыс. тонн.

Если говорить об экспорте подсолнечника, то здесь по закупкам у России лидирует Болгария. Страна "набрала разгон" и закупила на 57,7% больше данной культуры (196,5 тыс. тонн). Второе место заняла Турция (156,4 тыс. тонн).

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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