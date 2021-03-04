В Минсельхозе разъяснили, куда "утекает" российское масло

Интересные данные стали доступны благодаря ФГБУ "Центр Агроаналитики". Эксперты подведомственной Минсельхозу РФ структуры предоставили данные по странам, которые активнее всего скупают российское масло.

Документ под названием "Ежемесячный обзор рынка масличных за февраль" доступен всем желающим — и в нём можно найти немало любопытных подробностей. Например, рекордсменами по закупкам подсолнечного масла из РФ стали (данные с 1 сентября по 7 февраля 2020/21):

Турция (рост закупок на 10,5%, до 235,5 тыс. тонн);

Китай (рост закупок на 9,2%, до 231,6 тыс. тонн).

На третьем месте расположилась Индия, которая, несмотря на снижение закупок на 61,4%, сумела набрать 92,8 тыс. тонн.

Если говорить об экспорте подсолнечника, то здесь по закупкам у России лидирует Болгария. Страна "набрала разгон" и закупила на 57,7% больше данной культуры (196,5 тыс. тонн). Второе место заняла Турция (156,4 тыс. тонн).