Россияне продолжают забирать деньги из банков

В январе 2021 года граждане продолжили выводить деньги из банков. С оттоком вкладов столкнулись 61,5% кредитных организаций, в том числе 38 банков из топ-50.

Об этом говорится в аналитической записке российского рейтингового агентства "Эксперт РА". В целом, по мнению агентства, это не угрожает ликвидности банков, но ограничивает потенциал роста кредитования и прибыль отдельных кредитных организаций.

Январский отток вкладов можно объяснить сезонностью только отчасти. Так, год назад отток вкладов испытали только 44,3% кредитных организаций.

В большей степени на поведение россиян влияет снижение доходности вкладов, из-за которого денежные средства направляются на фондовый рынок, а также сохранение спроса на наличность.

При этом в борьбе за клиентов банки не могут значительно повышать ставки по вкладам, поскольку потенциал их роста ограничен как рыночными индикаторами, так и негативным влиянием на прибыль. Поэтому агентство считает, что банки будут конкурировать, в том числе с брокерскими компаниями, за счёт полноты и качества предоставляемых услуг.