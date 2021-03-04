В январе 2021 года граждане продолжили выводить деньги из банков. С оттоком вкладов столкнулись 61,5% кредитных организаций, в том числе 38 банков из топ-50.
Об этом говорится в аналитической записке российского рейтингового агентства "Эксперт РА". В целом, по мнению агентства, это не угрожает ликвидности банков, но ограничивает потенциал роста кредитования и прибыль отдельных кредитных организаций.
Январский отток вкладов можно объяснить сезонностью только отчасти. Так, год назад отток вкладов испытали только 44,3% кредитных организаций.
В большей степени на поведение россиян влияет снижение доходности вкладов, из-за которого денежные средства направляются на фондовый рынок, а также сохранение спроса на наличность.
При этом в борьбе за клиентов банки не могут значительно повышать ставки по вкладам, поскольку потенциал их роста ограничен как рыночными индикаторами, так и негативным влиянием на прибыль. Поэтому агентство считает, что банки будут конкурировать, в том числе с брокерскими компаниями, за счёт полноты и качества предоставляемых услуг.
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