Ставки по вкладам снова начали снижаться

В III декаде февраля 2021 года средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в десяти крупнейших банках страны составила 4,51% годовых, незначительно снизившись по сравнению с предыдущей десятидневкой. Об этом следует из мониторинга Центробанка РФ.

Во II декаде февраля показатель впервые с декабря 2020 года продемонстрировал рост, повысившись до 4,53% годовых и достигнув максимума с середины ноября 2020 года. Но уже в следующей декаде вернулась к снижению, отыгрывая в том числе сохранение ключевой ставки на уровне 4,25% годовых.

Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам снижалась весь предыдущий год из-за смягчения денежно-кредитной политики Центробанка. В итоге в I декаде октября 2020 года ставка опустилась до исторического минимума в 4,33%, лишь незначительно опережая ключевую ставку.

Исторический максимум по средней максимальной ставке по рублёвым вкладам был зафиксирован в III декаде декабря 2014 года — 15,64% годовых. На тот момент ключевая ставка ЦБ находилась на уровне 17% годовых.