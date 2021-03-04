ЦБ выступает за ограничение выдачи кредитов с плавающими ставками

Вчера Центробанк РФ опубликовал консультативный доклад на тему ограничения выдачи кредитов с плавающими ставками. Немногим ранее президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ подготовить соответствующие законодательные поправки.

Согласно докладу, Центробанк предлагает шесть вариантов регулирования кредитования с плавающими ставками. Один из них предусматривает полный запрет выдачи таких кредитов физическим лицам, второй — ограничение срока кредитования и величины изменения процентной ставки. Ещё один вариант предполагает установление количественных ограничений на выдачу таких кредитов, четвёртый — выдачу кредитов с плавающими ставками только "квалифицированным" заёмщикам. Остальные варианты направлены на снижение привлекательности таких кредитов для банков за счёт повышения требований к резервированию.

В настоящее время выдача кредитов с плавающими ставками физическим лицам — явление редкое. Но ЦБ намерен предотвратить возможные проблемы в будущем, учитывая исторически низкие процентные ставки в настоящем.