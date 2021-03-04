В 2021 год Ливан вступил с огромным числом "антирекордов": в стране, которая и так была не слишком благополучной, обрушился курс национальной валюты и на 400% подорожала еда.
По данным Financial Times, в стране сразу в нескольких городах вспыхнули волнения. Известно о скоплениях протестующих в Бейруте и Триполи — люди требуют решительных действий властей по преодолению экономического кризиса.
Кризис действительно масштабный:
Глава Ливана, генерал Мишель Аун, уже выступил с заявлением: он понимает ситуацию и поддерживает протестующих. Также Аун потребовал от главы ЦБ страны рассказать людям, что произошло с экономикой, и найти виновных в "манипулировании валютами".
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