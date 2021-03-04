Ливанский коллапс: цены выросли на 400%, зарплаты упали в 10 раз

В 2021 год Ливан вступил с огромным числом "антирекордов": в стране, которая и так была не слишком благополучной, обрушился курс национальной валюты и на 400% подорожала еда.

По данным Financial Times, в стране сразу в нескольких городах вспыхнули волнения. Известно о скоплениях протестующих в Бейруте и Триполи — люди требуют решительных действий властей по преодолению экономического кризиса.

Кризис действительно масштабный:

один доллар США на местном "чёрном рынке" стоит примерно 10 тысяч местных фунтов, при этом официальный курс — ниже на 85%;

по итогам 2020 года около 45% населения страны относятся к бедным;

средняя зарплата из-за инфляции оказалась "сжата" до примерно 67,5 долларов (почти в 10 раз);

валютные вклады населения "блокированы" банками.

Глава Ливана, генерал Мишель Аун, уже выступил с заявлением: он понимает ситуацию и поддерживает протестующих. Также Аун потребовал от главы ЦБ страны рассказать людям, что произошло с экономикой, и найти виновных в "манипулировании валютами".