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Экс-глава МИД Австрии выдвинута в руководство "Роснефти"

Экономика » Сырье » Нефть

Правительство РФ выдвинуло в совет директоров ПАО НК "Роснефть" бывшего министра иностранных дел Катрин Кнайсль. Об этом говорится в распоряжении нефтяной компании.

Экс-глава МИД Австрии выдвинута в руководство "Роснефти"

В списке кандидатов Кнайсль указана как независимый директор.

Помимо неё, в списке кандидатов в независимые директора значатся исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, председатель правления Marcuard Holding Limited Ханс-Йорг Рудлофф и председатель комитета акционеров Nord Stream AG Герард Шрёдер. Также в списке присутствуют вице-премьер Александр Новак, помощник президента Максим Орешкин, глава "Роснефти" Игорь Сечин. Все они, за исключением экс-главы МИД Австрии, являются действующими членами совета директоров "Роснефти".

Кнайсль возглавляла Министерство иностранных дел Австрии с 2017 по 2019 годы. В 1989-1999 годах работала в Министерстве иностранных дел, затем стала журналисткой и исследователем, экспертом в проблемах Ближнего Востока. В политику вернулась в 2005 году и до 2010 года была беспартийным депутатом местного совета, избранной по списку Австрийской народной партии.

 

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Автор: Анастасия Гостищева
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