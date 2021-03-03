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Минфин увеличит покупку валюты для ФНБ в 3,3 раза

Экономика » Финансы

Министерство финансов РФ с 5 марта по 6 апреля текущего года приобретёт иностранную валюту на 148,1 млрд рублей, что в 3,3 раза больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Минфин увеличит покупку валюты для ФНБ в 3,3 раза

Ежедневный объём покупки валюты вырастет в 2,8 раза, до 6,7 млрд рублей.

Ранее Минфин заявлял, что с 6 февраля по 4 марта купит валюту на общую сумму 45,6 млрд рублей (по 2,4 млрд рублей ежедневно). Но по факту должен был приобрести на 31,2 млрд рублей больше, поскольку цена на нефть оказалась выше прогноза.

На ближайший месяц прогнозируется поступление дополнительных нефтегазовых доходов на общую сумму 116,9 млрд рублей.

Минфин приобретает валюту для Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила, которое предусматривает изъятие излишков нефтегазовых доходов, появляющихся, если средняя цена на нефть марки Urals превышает определённый уровень ($43,3 за баррель в 2021 году). Когда средняя цена на нефть опускается ниже указанной отметки, Минфин продаёт валюту из ФНБ, чтобы восполнить недостаток нефтегазовых доходов.

 

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Автор: Анастасия Гостищева
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