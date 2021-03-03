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Гражданам стали реже отказывать в упрощённом банкротстве

Экономика » Финансы

В январе 2021 года доля принятых заявлений о банкротстве физических лиц по упрощённой процедуре увеличилась до 46,5% с 20,5% в сентябре 2020 года. Министерство экономического развития РФ связывает это с растущим пониманием условий закона.

Гражданам стали реже отказывать в упрощённом банкротстве

По словам заместителя министра Ильи Торосова, было организовано широкое информирование россиян о максимально простом способе избавления от "непосильных долгов", сообщает "Российская газета".

В целом с сентября 2020 года поступило более 7,9 тысячи заявлений об упрощённом банкротстве. Процедура банкротства начата в отношении 2,6 тысячи человек.

Напомним, подать заявление об упрощённом банкротстве можно во многофункциональный центр, процедура банкротства бесплатная. В случае принятия заявления с большой долей вероятности через шесть месяцев долги будут списаны.

Высокая доля отказов связана с несоответствием критериям закона. На упрощённую процедуру банкротства могут претендовать только граждане с долгами от 50 тысяч до 500 тысяч рублей при наличии закрытого исполнительного производства из-за отсутствия имущества.

 

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Автор: Анастасия Гостищева
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