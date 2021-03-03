Союз потребителей обвинил в завышении цен производителей мяса и рыбы

Производители мяса и рыбы перекладывают ответственность за повышение цен на торговые сети. Но продукты дорожают из-за оптовиков и ослабления рубля, уверен председатель Союза потребителей РФ Пётр Шелищ.

Как заявил он "Общественной службе новостей", из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) следует, что «розница добавляет от 20 до 25%» и это «явно не 3,5 раза».

Шелиц рекомендовал обратить внимание на несетевые магазины, в которых цены на указанные товары ещё выше. Вывод из этого можно сделать только один - цены повышают производители. «Плохой вектор, переводить стрелки на жадность торговли», - указал он.

Ранее агентство Bloomberg включило Россию в список стран, в которых из-за роста цен на продукты могут произойти протесты. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не согласен с докладом агентства. В Министерстве экономического развития назвали данные спекуляцией, подчеркнув, что Федеральная налоговая служба и Росстат внимательно отслеживают динамику цен на продукты питания.

По данным СМИ, в России ощущается дефицит рыбы из-за закрытия китайских портов. При этом трейдеры, работающие с рыбной отраслью, отказываются от заключения сделок в ожидании дальнейшего роста цен.